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- Київ
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У Києві під час гасіння пожежі у квартирі врятовано кота та собаку: з’явилися щемливі фото
Під час гасіння вогнеборці винесли з квартири кота та собаку і, надавши тваринкам невідкладну допомогу, передали власникам.
У Києві під час гасіння пожежі у квартирі вогнеборці врятували кота та собаку.
Про це повідомляє ДСНС України.
«11 травня о 17:57 надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерховому будинку на вулиці Вишгородській, що у Подільському районі міста. Пожежа сталася у квартирі на сьомому поверсі житлової багатоповерхівки. Під час гасіння вогнеборці винесли з квартири кота та собаку і, надавши тваринкам невідкладну допомогу, передали власникам», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі одна людина звернулася до медиків, попередньо з гострою реакцією на стрес.
О 18:34 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м.
О 18:34 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві у ніч проти 25 квітня на місці російського удару по житловому будинку надзвичайники знайшли і врятували двох котиків.