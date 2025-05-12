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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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403
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1 хв

У Києві під час гасіння пожежі у квартирі врятовано кота та собаку: з’явилися щемливі фото

Під час гасіння вогнеборці винесли з квартири кота та собаку і, надавши тваринкам невідкладну допомогу, передали власникам.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Котик наляканий, але живий

Котик наляканий, але живий / © Управління ДСНС Києва

У Києві під час гасіння пожежі у квартирі вогнеборці врятували кота та собаку.

Про це повідомляє ДСНС України.

«11 травня о 17:57 надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерховому будинку на вулиці Вишгородській, що у Подільському районі міста. Пожежа сталася у квартирі на сьомому поверсі житлової багатоповерхівки. Під час гасіння вогнеборці винесли з квартири кота та собаку і, надавши тваринкам невідкладну допомогу, передали власникам», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі одна людина звернулася до медиків, попередньо з гострою реакцією на стрес.

Врятований собака / © Управління ДСНС Києва

Врятований собака / © Управління ДСНС Києва

Врятована жінка / © Управління ДСНС Києва

Врятована жінка / © Управління ДСНС Києва

Надзвичайник приводить до тями врятованого песика / © Управління ДСНС Києва

Надзвичайник приводить до тями врятованого песика / © Управління ДСНС Києва

Надзвичайники приводить до тями врятованого котика / © Управління ДСНС Києва

Надзвичайники приводить до тями врятованого котика / © Управління ДСНС Києва

Котик наляканий, але живий / © Управління ДСНС Києва

Котик наляканий, але живий / © Управління ДСНС Києва

Вогнеборці шукають тварин у квартирі / © Управління ДСНС Києва

Вогнеборці шукають тварин у квартирі / © Управління ДСНС Києва

Пожежа у квартирі на Подолі / © Управління ДСНС Києва

Пожежа у квартирі на Подолі / © Управління ДСНС Києва

О 18:34 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м.

О 18:34 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві у ніч проти 25 квітня на місці російського удару по житловому будинку надзвичайники знайшли і врятували двох котиків.

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