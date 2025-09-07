У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо (фото)

Вікторія Гребенюк / © Вікторія Гребенюк

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.

Про це розповіли друзі та сусіди загиблої.

Сусіди загиблих розповіли, що родина недавно придбала квартиру в цьому будинку. «Це сусіди з парадного. Вони недавно квартиру купили. Жінка з маленькою дитиною. Вилетіли з шостого поверху, видно, через п’ятий, на ту сторону, під плиту. Разом з плитою. Страшне», — розповіла одна з сусідок.

Колега загиблої, Тетяна Юрченко, розповіла, що жінка працювала у благодійній організації «100% життя», яка допомагає ВІЛ-позитивним пацієнтам, людям із туберкульозом, гепатитами та іншими хворобами, займаючись їхньою підтримкою та забезпеченням лікування.

«Сьогодні вночі наша 100 відсотків життя. Київський регіон організація втратила свою колегу Гребенюк Вікторію і її малолітнього сина. Країна-гній вбила чудову людину, красиву жінку і неймовірну маму разом з її таким довгоочікуваним синочком. Вікторія була неймовірно доброю, порядною і прекрасною людиною. Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості і безсилля. Ніколи не забуду її підтримку, мудре керівництво, жарти і професіоналізм. Царство небесне Вікторії і її синочку Роману. Сил рідним пережити цю втрату», — написала вона у Facebook.

Подруга загиблої Марина Новак написала, що не може повірити у втрату Вікторії та її двомісячного сина, згадуючи, що Віка тільки почала щасливе життя з родиною, любила людей і життя, а все це обірвала війна.

