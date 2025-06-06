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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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1372
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1 хв

У Києві під час атаки БпЛА виникли перебої зі світлом

Під час нічної атаки ворожих дронів у Києві пролунали вибухи, виникли перебої з електропостачанням.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Безпілотник Shahed

Безпілотник Shahed / © reuters.com

У Києві в ніч проти 6 червня виникли перебої зі світлом під час атаки ворожих БпЛА.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Повідомляється, що ворог намагається атакувати Київську ТЕЦ-5.

Крім того, повідомляється про падіння уламків БпЛА у Дарницькому, Соломʼянському та Голосіїйвському районах міста.

«У Голосіївському районі Києва зафіксовано пожежу внаслідок падіння уламків», — повідомив міський голова Кличко.

«У Дарницькому районі Києва зафіксовано пожежу на верхніх поверхах багатоповерхівки», — інформує очільник КМВА Ткаченко.

У Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків.

Раніше повідомлялося, що У Києві в ніч проти 6 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 6 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та рухаються у напрямку пускових рубежів.

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