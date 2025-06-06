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- Київ
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У Києві під час атаки БпЛА виникли перебої зі світлом
Під час нічної атаки ворожих дронів у Києві пролунали вибухи, виникли перебої з електропостачанням.
У Києві в ніч проти 6 червня виникли перебої зі світлом під час атаки ворожих БпЛА.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Повідомляється, що ворог намагається атакувати Київську ТЕЦ-5.
Крім того, повідомляється про падіння уламків БпЛА у Дарницькому, Соломʼянському та Голосіїйвському районах міста.
«У Голосіївському районі Києва зафіксовано пожежу внаслідок падіння уламків», — повідомив міський голова Кличко.
«У Дарницькому районі Києва зафіксовано пожежу на верхніх поверхах багатоповерхівки», — інформує очільник КМВА Ткаченко.
У Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків.
Раніше повідомлялося, що У Києві в ніч проти 6 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 6 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та рухаються у напрямку пускових рубежів.