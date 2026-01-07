- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві під асфальт провалився тролейбус: де призупинено рух (фото, відео)
Тролейбуси тимчасово курсують до станції метро «Лук’янівська» та Повітрофлотського шляхопроводу.
У Києві на вул. Софіївській 7 січня під асфальт частково провадився Тролейбус. Через пошкодження покриття на проїжджій частині вулиці тимчасово призупинено рух тролейбусів і автотранспорту.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, а ТСН.ua дізнався деталі про наслідки.
Вранці у столичних телеграм-каналах з’явилися фото й відео тролейбуса, чиї колеси провалилися під асфальт на вул. Софіївській. Як поінформували в КМДА, на цій вулиці призупинили курсування тролейбусів та рух авто через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині.
Тролейбуси тимчасово курсують до станції метро «Лук’янівська» та Повітрофлотського шляхопроводу.
Ділянку зараз обстежують аварійні служби і найближчим часом розпочнуть відповідні роботи для якнайшвидшого відновлення руху. У зоні проведення робіт залучатимуть великогабаритну техніку.
Патрульна поліція контролює організацію дорожнього руху та безпеку.
ТСН.ua вдалося дізнатися, що під час інциденту минулося без постраждалих. Транспортники зараз намагаються дістати «гармошку» тролейбуса з провалля. Вони також з’ясовують, що то за яма і яка з міських служб за неї відповідає.
Нагадаємо, у грудні на перехресті вулиць Почайнинської та Набережно-Хрещатицької в Києві стався провал водопроводу розміром 4×4 метри та глибиною близько 2 метрів. Через аварію на Подолі виникли великі затори, оскільки одну смугу руху було перекрито.