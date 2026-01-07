У Києві під асфальт провалився тролейбус: де призупинено рух (фото, відео)

В Києві провалився тролейбус на вул. Софіївській / © соцмережі

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві на вул. Софіївській 7 січня під асфальт частково провадився Тролейбус. Через пошкодження покриття на проїжджій частині вулиці тимчасово призупинено рух тролейбусів і автотранспорту.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, а ТСН.ua дізнався деталі про наслідки.

Вранці у столичних телеграм-каналах з’явилися фото й відео тролейбуса, чиї колеси провалилися під асфальт на вул. Софіївській. Як поінформували в КМДА, на цій вулиці призупинили курсування тролейбусів та рух авто через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині.

Тролейбуси тимчасово курсують до станції метро «Лук’янівська» та Повітрофлотського шляхопроводу.

Ділянку зараз обстежують аварійні служби і найближчим часом розпочнуть відповідні роботи для якнайшвидшого відновлення руху. У зоні проведення робіт залучатимуть великогабаритну техніку.

Патрульна поліція контролює організацію дорожнього руху та безпеку.

ТСН.ua вдалося дізнатися, що під час інциденту минулося без постраждалих. Транспортники зараз намагаються дістати «гармошку» тролейбуса з провалля. Вони також з’ясовують, що то за яма і яка з міських служб за неї відповідає.

В Києві провалився тролейбус на вул. Софіївській / © соцмережі

Нагадаємо, у грудні на перехресті вулиць Почайнинської та Набережно-Хрещатицької в Києві стався провал водопроводу розміром 4×4 метри та глибиною близько 2 метрів. Через аварію на Подолі виникли великі затори, оскільки одну смугу руху було перекрито.