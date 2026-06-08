У Києві п’яний водій влаштував перегони з поліцією: чим все скінчилося

Втеча від поліції у Києві

Реклама

У Дніпровському районі Києва водій автомобіля Honda без номерних знаків намагався втекти від патрульних і пошкодив три службові машини.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Що відомо про інцидент

Як зазначається, інспектори помітили авто під час патрулювання та подали сигнал про зупинку, однак керманич лише натиснув на газ і почав тікати містом.

Реклама

Погоня завершилася на вулиці Будівельників, де поліцейські заблокували автомобіль. Втім водій не здався і, намагаючись вирватися, протаранив одразу три службові авто. Обійшлося без постраждалих.

Під час спілкування з водієм і пасажиром патрульні помітили явні ознаки сп’яніння. Чоловіки поводилися агресивно та намагалися втекти, тож їх затримали.

Читайте також Водій Maserati втікав від патрульних та протаранив три автівки: відео

З’ясувалося, що водія раніше вже позбавили прав на 10 років за нетверезе керування. Попри це, він знову сів за кермо напідпитку.

На порушника склали одразу кілька протоколів, зокрема за водіння у стані сп’яніння, втечу від поліції та спричинення ДТП. Обставини інциденту нині з’ясовують слідчі.

Реклама

Нагадаємо, у Києві в Солом’янському районі сталася смертельна ДТП, у якій загинули четверо людей, серед них — двоє поліцейських. Жертвами аварії стали правоохоронці Дмитро Бондарчук і Денис Будченко, а також 47-річна жінка та 12-річний хлопчик. За попередніми даними, водій Mercedes на великій швидкості виїхав у пішохідну зону та спричинив трагедію. Сам він перебуває в реанімації, ще троє людей дістали травми. Аварія сталася, коли поліцейські перебували на службі. Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Новини партнерів