У Києві пʼяний водій Dacia наїхав на обмежувач на мосту Патона та перекинувся: з’явилося відео

ДТП на мосту Патона / © скриншот з відео

У Києві на мосту Патона нетверезий водій Dacia не впорався з керуванням, наїхав на обмежувач та перекинувся. Однак, на щастя, не постраждав.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва у Telegram.

«Огляд на Драгер показав перевищення меж приладу — три стрілки вгору… (понад п’ять проміле). Водія відсторонили, склали протоколи за ст. 130, 124 та 126 КУпАП. Далі — рішення суду», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що показник алкоголю в крові водія перевищив встановлену норму у 25 разів.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

У Патрульній поліції попередили, що нетверезе керування може мати наслідки значно гірші за цей випадок, і закликали керувати відповідально.

