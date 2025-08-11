- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві пʼяний водій Dacia наїхав на обмежувач на мосту Патона та перекинувся: з’явилося відео
Вміст алкоголю у крові водія перевищував встановлену норму у 25 разів.
У Києві на мосту Патона нетверезий водій Dacia не впорався з керуванням, наїхав на обмежувач та перекинувся. Однак, на щастя, не постраждав.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва у Telegram.
«Огляд на Драгер показав перевищення меж приладу — три стрілки вгору… (понад п’ять проміле). Водія відсторонили, склали протоколи за ст. 130, 124 та 126 КУпАП. Далі — рішення суду», — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що показник алкоголю в крові водія перевищив встановлену норму у 25 разів.
Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).
У Патрульній поліції попередили, що нетверезе керування може мати наслідки значно гірші за цей випадок, і закликали керувати відповідально.
Нагадаємо, на Київщині п’яний депутат на своїй автівці збив підлітка на мотоциклі.