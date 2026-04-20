ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

У Києві п’яний чоловік ходив вулицею з пістолетом — деталі

Поліція Києва затримала нетверезого чоловіка, який розгулював вулицями Святошинського району з пістолетом.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
П'яний з пістолетом у людному місці: поліція затримала хулігана в Києві / © Патрульна поліція Києва

У Києві після трагедії в Голосіївському районі, де зловмисник застрелив 7 людей, патрульні затримали чоловіка, який ходив вулицею з пістолетом.

Про це передає Патрульна поліція столиці.

Про хуліганство в Святошинському районі столиці повідомили місцеві. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який п’яний розгулює вулицею з пістолетом у руках.

Патрульні виявили чоловіка, схожого за описом, і затримали його. Зловмисникові провели поверхневу перевірку та виявили «предмет, схожий на зброю».

Далі на місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка з’ясовуватиме всі обставини події.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і в супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту в Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Згодом голова Нацполіції та очільник патрульних пояснили, чому патрульні залишили місце стрілянини та дитину.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie