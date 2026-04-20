У Києві після трагедії в Голосіївському районі, де зловмисник застрелив 7 людей, патрульні затримали чоловіка, який ходив вулицею з пістолетом.

Про це передає Патрульна поліція столиці.

Про хуліганство в Святошинському районі столиці повідомили місцеві. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який п’яний розгулює вулицею з пістолетом у руках.

Патрульні виявили чоловіка, схожого за описом, і затримали його. Зловмисникові провели поверхневу перевірку та виявили «предмет, схожий на зброю».

Далі на місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка з’ясовуватиме всі обставини події.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і в супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту в Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Згодом голова Нацполіції та очільник патрульних пояснили, чому патрульні залишили місце стрілянини та дитину.