У Києві п’яний чоловік ходив вулицею з пістолетом — деталі
Поліція Києва затримала нетверезого чоловіка, який розгулював вулицями Святошинського району з пістолетом.
У Києві після трагедії в Голосіївському районі, де зловмисник застрелив 7 людей, патрульні затримали чоловіка, який ходив вулицею з пістолетом.
Про це передає Патрульна поліція столиці.
Про хуліганство в Святошинському районі столиці повідомили місцеві. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який п’яний розгулює вулицею з пістолетом у руках.
Патрульні виявили чоловіка, схожого за описом, і затримали його. Зловмисникові провели поверхневу перевірку та виявили «предмет, схожий на зброю».
Далі на місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка з’ясовуватиме всі обставини події.
Стрілянина в Києві
Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і в супермаркеті.
Зловмисника ліквідували під час штурму.
За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.
Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.
Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту в Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.
Згодом голова Нацполіції та очільник патрульних пояснили, чому патрульні залишили місце стрілянини та дитину.