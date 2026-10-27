У Києві п’яний батько зґвалтував 10-річну доньку, коли менші діти спали: як його покарали

У суді зачитують вирок батьку-педофілу / © Київська міська прокуратура

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У Києві винесли вирок 34-річному чоловіку, який вчинив наругу над власною 10-річною донькою. Злочин стався, коли мати дитини ненадовго поїхала з міста.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram.

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Події розгорталися у жовтні 2023 року. Жінка на кілька днів залишила 10-річну доньку та двох молодших синів (віком 4 та 6 років) під наглядом батька. Уночі чоловік, який напередодні вживав алкоголь, зґвалтував дівчинку, поки її менші брати спали поруч.

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На ранок потерпіла дитина розповівши про жахіття бабусі та сусідам. Проте власна родина дівчинці не повірила — відгукнулися лише сусіди, які й викликали поліцію.

Під час судового засідання чоловік категорично заперечував свою провину, а його родичі переконували, що дівчинка все вигадала. Втім, ювенальні прокурори надали беззаперечні докази та результати експертиз, які повністю спростували версію захисту.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування малолітньої особи) та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Горе-батько на суді / © Київська міська прокуратура

Після набрання вироком законної сили дані про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

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Нагадаємо, у Полтаві репетитор-педофіл, роками ґвалтував дітей на уроках, примушував їх фотографуватися без одягу, зберігав порнографічні матеріали та маніпуляціями переконував дітей приховувати це від батьків.

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