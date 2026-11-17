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- Київ
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У Києві перекрили два мости та зупинили частину метро: як тепер курсує транспорт
У Києві після нічної російської атаки 17 листопада тимчасово перекрили Північний і Південний мости, а також призупинили рух поїздів на частині зеленої гілки метро. Наземний громадський транспорт курсує за зміненими маршрутами.
У столиці через наслідки нічного російського обстрілу 17 листопада запровадили масштабні обмеження руху громадського транспорту. Пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, а рух Північним і Південним мостами тимчасово перекрито.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Як працює метро Києва після атаки
На Сирецько-Печерській, або зеленій, лінії метро тимчасово призупинено рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір».
Наразі потяги курсують лише підземною ділянкою між станціями «Сирець» і «Видубичі».
Причиною обмежень стало пошкодження наземної інфраструктури метрополітену внаслідок нічного обстрілу.
Про відновлення руху на закритій ділянці та подальші зміни в роботі метро міська влада повідомить додатково.
Під час повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття.
Які мости перекрили у Києві
Унаслідок російських ударів тимчасово припинено рух Північним та Південним мостами.
Через це маршрути громадського транспорту, які раніше курсували цими переправами, змінили.
Частину автобусів і тролейбусів спрямували через Подільський мостовий перехід, іншу частину — через Дарницький міст.
Як курсують автобуси та тролейбуси
Через Подільський мостовий перехід організовано рух автобусів №21, 73 та 101. Вони прямують до станції метро «Контрактова площа» на вулиці Нижній Вал.
Автобус №31-ТР курсує через вулицю Глибочицьку до станції метро «Лук'янівська».
Тролейбуси №30 та 31 прямують від станції метро «Лук'янівська» та Кадетського гаю до станції метро «Почайна».
Тролейбус №44 курсує за маршрутом «вул. Північна — вул. Архипенка».
На маршруті тролейбуса №50 збільшено кількість рухомого складу.
Через Дарницький міст організовано рух автобусів №22 та 91.
Крім того, на маршруті №22-ТР збільшено кількість автобусів.
У КМДА закликали пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом.
Інформацію про терміни відновлення руху Північним і Південним мостами та повноцінної роботи зеленої лінії метро наразі не оприлюднили.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Запоріжжя FPV-дроном: автомобіль вибухнув, водій загинув