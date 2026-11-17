Південний міст / © КМДА

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У столиці через наслідки нічного російського обстрілу 17 листопада запровадили масштабні обмеження руху громадського транспорту. Пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, а рух Північним і Південним мостами тимчасово перекрито.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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Як працює метро Києва після атаки

На Сирецько-Печерській, або зеленій, лінії метро тимчасово призупинено рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір».

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Наразі потяги курсують лише підземною ділянкою між станціями «Сирець» і «Видубичі».

Причиною обмежень стало пошкодження наземної інфраструктури метрополітену внаслідок нічного обстрілу.

Про відновлення руху на закритій ділянці та подальші зміни в роботі метро міська влада повідомить додатково.

Під час повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття.

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Які мости перекрили у Києві

Унаслідок російських ударів тимчасово припинено рух Північним та Південним мостами.

Через це маршрути громадського транспорту, які раніше курсували цими переправами, змінили.

Частину автобусів і тролейбусів спрямували через Подільський мостовий перехід, іншу частину — через Дарницький міст.

Як курсують автобуси та тролейбуси

Через Подільський мостовий перехід організовано рух автобусів №21, 73 та 101. Вони прямують до станції метро «Контрактова площа» на вулиці Нижній Вал.

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Автобус №31-ТР курсує через вулицю Глибочицьку до станції метро «Лук'янівська».

Тролейбуси №30 та 31 прямують від станції метро «Лук'янівська» та Кадетського гаю до станції метро «Почайна».

Тролейбус №44 курсує за маршрутом «вул. Північна — вул. Архипенка».

На маршруті тролейбуса №50 збільшено кількість рухомого складу.

Через Дарницький міст організовано рух автобусів №22 та 91.

Крім того, на маршруті №22-ТР збільшено кількість автобусів.

У КМДА закликали пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом.

Інформацію про терміни відновлення руху Північним і Південним мостами та повноцінної роботи зеленої лінії метро наразі не оприлюднили.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Запоріжжя FPV-дроном: автомобіль вибухнув, водій загинув

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