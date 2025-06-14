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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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1894
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1 хв

У Києві перекриють низку вулиць: що відомо

Зокрема, обмеження руху будуть на Хрещатику.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Хрещатик.

Хрещатик. / © УНІАН

У суботу, 14 червня у центрі Києва на окремих вулицях буде перекритий рух для транспортних засобів. Обмеження пов’язані з проведенням заходів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Перекриття:

  • вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської)

  • вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної)

Можливе перекриття:

  • вулиця Хрещатик

  • бульвар Т.Шевченка

  • вулиця Володимирська

  • вулиця Михайлівська

  • вулиця Прорізна

  • Володимирський проїзд

Як повідомлялося, у Києві можуть лунати тестові сигнали повітряної тривоги. Це пов’язано з плановою технічною перевіркою систем оповіщення населення.

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