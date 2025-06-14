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- Київ
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У Києві перекриють низку вулиць: що відомо
Зокрема, обмеження руху будуть на Хрещатику.
У суботу, 14 червня у центрі Києва на окремих вулицях буде перекритий рух для транспортних засобів. Обмеження пов’язані з проведенням заходів.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
Перекриття:
вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської)
вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної)
Можливе перекриття:
вулиця Хрещатик
бульвар Т.Шевченка
вулиця Володимирська
вулиця Михайлівська
вулиця Прорізна
Володимирський проїзд
Як повідомлялося, у Києві можуть лунати тестові сигнали повітряної тривоги. Це пов’язано з плановою технічною перевіркою систем оповіщення населення.