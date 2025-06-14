У Києві перекриють низку вулиць: що відомо

Хрещатик. / © УНІАН

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У суботу, 14 червня у центрі Києва на окремих вулицях буде перекритий рух для транспортних засобів. Обмеження пов’язані з проведенням заходів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Перекриття:

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вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської)

вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної)

Можливе перекриття:

вулиця Хрещатик

бульвар Т.Шевченка

вулиця Володимирська

вулиця Михайлівська

вулиця Прорізна

Володимирський проїзд

Як повідомлялося, у Києві можуть лунати тестові сигнали повітряної тривоги. Це пов’язано з плановою технічною перевіркою систем оповіщення населення.

Дата публікації 08:10, 11.06.25 Кількість переглядів 71 Шалені затори, стомлені мости, фонтани з нечистот і метро на Троєщину - 11 років влади Кличка