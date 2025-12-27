У Києві перебої зі світлом та водою після масованої ракетної атаки

У Києві перебої зі світлом

У Києві в результаті масованої ракетної атаки виникли перебої зі світлом та водою в окремих районах.

Про це інформують місцеві жителі у соцмережах.

Повідомляється, що у низці районі столиці після атаки зникло світло, опалення та почалися перебої з постачанням води.

Моніторингові канали повідомляють, що ворог атакував ГЕС та ТЕЦ розташовані у столиці та області.

За наявною інформацією, для атаки по столиці російські війська застосували крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

Офіційні служби наразі уточнюють масштаби пошкоджень і працюють над відновленням роботи пошкоджених обʼєктів.

Раніше повідомлялося, що у столиці України в ніч проти 27 грудня під час оголошеної ракетної небезпеки пролунали вибухи — місто перебувало під загрозою балістичного та крилатого удару з боку РФ.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 27 грудня здійснюють атаку на Україну ракетами типу «Калібр».