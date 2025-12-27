- Дата публікації
У Києві перебої зі світлом та водою після масованої ракетної атаки
Унаслідок масштабного ракетного удару російських військ по столиці України в окремих районах Києва зафіксовано перебої з електропостачанням, водою та опаленням.
У Києві в результаті масованої ракетної атаки виникли перебої зі світлом та водою в окремих районах.
Про це інформують місцеві жителі у соцмережах.
Повідомляється, що у низці районі столиці після атаки зникло світло, опалення та почалися перебої з постачанням води.
Моніторингові канали повідомляють, що ворог атакував ГЕС та ТЕЦ розташовані у столиці та області.
За наявною інформацією, для атаки по столиці російські війська застосували крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.
Офіційні служби наразі уточнюють масштаби пошкоджень і працюють над відновленням роботи пошкоджених обʼєктів.
Раніше повідомлялося, що у столиці України в ніч проти 27 грудня під час оголошеної ракетної небезпеки пролунали вибухи — місто перебувало під загрозою балістичного та крилатого удару з боку РФ.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 27 грудня здійснюють атаку на Україну ракетами типу «Калібр».