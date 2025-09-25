У Києві педофіл зґвалтував 7-річну доньку знайомих та все це зафільмував: як його покарають

Поліцейські затримали 42-річного педофіла / © Поліція Києва

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вчиняв насильницькі дії сексуального характеру стосовно 7-річної дівчинки та примушував її до зйомки у порноконтенті.

Про це повідомила поліція Києва у Telegram.

Педофілом виявився 42-річний мешканець Кіровоградської області, який був знайомим з батьками дівчинки.

«Зловмисник, будучи знайомим із батьками малолітньої, на вулиці запросив дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики. Дівчинка довірилася чоловікові та сіла до транспортного засобу, де надалі кривдник вчинив стосовно неї насильницькі дії сексуального храктеру, знімаючи усе, що відбувалося в автівці, на відео», — розповіли у поліції.

Правоохоронці затримали фігуранта та під час обшуку вилучили у нього комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії на більш ніж 5 ТБ пам’яті.

Тепер педофіл може провести до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, у Києві 25-річного чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі за розбещення 8-річної дівчинки.