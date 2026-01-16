ТСН у соціальних мережах

536
У Києві пацієнтів рехабу перетворювали на рабів

В реабілітаційному центрі у людей забирали документи, їм забороняли користуватися телефоном, самостійно залишати будинок та відмовлятися від роботи.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трудове рабство у Києві

Трудове рабство у Києві / © Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть організаторів так званого «реабілітаційного центру», які змушували пацієнтів безоплатно працювати на будівництві, перетворивши їх на трудових рабів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Діяльність цього рехабу правоохоронці припинили ще у березні 2025 року.

Досудовим слідством встановлено, що нарко- та алкозалежні чоловіки та жінки, а також їхні рідні, звертались до однієї з релігійних організацій на Київщині. Там їм рекомендували реабілітаційний центр, в якому обіцяли допомогти позбутися залежностей, змінити їх життя та надалі знайти роботу.

/ © Київська міська прокуратура

© Київська міська прокуратура

Організатори центру також самі шукали пацієнтів, які не мали житла, роботи та зловживали алкоголем. Але замість лікування їх змушували безоплатно працювати на будівництві.

/ © Київська міська прокуратура

© Київська міська прокуратура

«Людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та перетворювали фактично на трудових рабів, адже за їхню роботу на будівництві гроші отримували організатори схеми», — повідомили у прокуратурі.

/ © Київська міська прокуратура

© Київська міська прокуратура

Перед поселенням до рехабу у людей забирали документи, їм забороняли користуватися телефоном, самостійно залишати будинок та відмовлятися від роботи.

Чоловіки працювали на будівництві, а жінки готували їжу та прибирали у будинку. У таких умовах були змушені жити 11 людей.

Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо чотирьох мешканців Київщини. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 146 КК України, а саме як торгівля людьми та незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою.

Нагадаємо, раніше з Німеччини екстрадували учасницю злочинної групи, яка під прикриттям сурогатного материнства продавала українських немовлят за кордон.

