У Києві пацієнтів рехабу перетворювали на рабів
В реабілітаційному центрі у людей забирали документи, їм забороняли користуватися телефоном, самостійно залишати будинок та відмовлятися від роботи.
У Києві судитимуть організаторів так званого «реабілітаційного центру», які змушували пацієнтів безоплатно працювати на будівництві, перетворивши їх на трудових рабів.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Діяльність цього рехабу правоохоронці припинили ще у березні 2025 року.
Досудовим слідством встановлено, що нарко- та алкозалежні чоловіки та жінки, а також їхні рідні, звертались до однієї з релігійних організацій на Київщині. Там їм рекомендували реабілітаційний центр, в якому обіцяли допомогти позбутися залежностей, змінити їх життя та надалі знайти роботу.
Організатори центру також самі шукали пацієнтів, які не мали житла, роботи та зловживали алкоголем. Але замість лікування їх змушували безоплатно працювати на будівництві.
«Людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та перетворювали фактично на трудових рабів, адже за їхню роботу на будівництві гроші отримували організатори схеми», — повідомили у прокуратурі.
Перед поселенням до рехабу у людей забирали документи, їм забороняли користуватися телефоном, самостійно залишати будинок та відмовлятися від роботи.
Чоловіки працювали на будівництві, а жінки готували їжу та прибирали у будинку. У таких умовах були змушені жити 11 людей.
Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо чотирьох мешканців Київщини. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 146 КК України, а саме як торгівля людьми та незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою.
