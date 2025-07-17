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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві пацієнт помер після уколу заспокійливого у приватній клініці

29-річному лікарю повідомили про підозру в неналежному виконанні службових обов’язків.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
укол

Укол заспокійливого став смертельним для пацієнта / © Pexels

У київській приватній клініці у пацієнта зупинилося серце після введення його заспокійливого препарату. Лікарю, який вирішив робити укол, повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків.

Про це повідомили у прокуратурі міста Києва.

Слідством встановлено, що пацієнт перебував на стаціонарному лікування у спеціалізованій клініці, куди його доставили з ознаками алкогольної інтоксикації.

Під час надання медичної допомоги його не обстежували, не провели лабораторні дослідження та не встановили жодного діагнозу. Тобто зібрали лише анамнез захворювання.

Оскільки стан чоловіка погіршувався і він почав поводити себе неадекватно, лікар та фельдшер намагалися заспокоїти пацієнта. Для цього йому вкололи антипсихотичний препарат, що мав зменшити збудження та знизити активність чоловіка.

Після введення цього препарату у нього зупинилося серце. Попри проведену реанімацію, чоловік помер.

«Судово-медична експертиза підтвердила наявність причинно-наслідкового зв’язку між діями лікаря та настанням смерті. Інструкція до медичного препарату, який вводили пацієнту, вимагає проведення ЕКГ задля виявлення можливих патологій серця, чого не зробили», — повідомили у прокуратурі.

29-річному лікарю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта).

Нагадаємо, у Львові поліція розпочала розслідування обставин масового отруєння в одному із ресторанів, який нещодавно відкрився у центрі міста.

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