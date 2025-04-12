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- Київ
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У Києві патрульна поліція затримала Алієва зі застосуванням наручників: що каже футболіст (відео)
Олександр Алієв після інциденту вийшов на зв’язок та заперечив, що був у стані алкогольного сп’яніння.
Колишній півзахисник «Динамо» та збірної України Олександр Алієв був затриманий у Києві патрульною поліцією під час водіння автомобіля Mercedes.
Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua. Зазначається, що футболіст нібито перебував у нетверезому стані.
Наразі невідомо, коли саме відбувались події, які показані на відео. Зазначено, що разом з ексфутболістом затримана білява жінка.
Також вказано, що попередньо один з учасників конфлікту має російський паспорт.
Після інциденту Олександр Алієв вийшов на зв’язок та заперечив, що був у стані алкогольного сп’яніння. Футболіст повідомив, що «вже з усім розібрався».
40-річний Олександр Алієв після завершення кар’єри виступає за медіафутбольний клуб IGNIS. У 2023 році він отримав посвідчення учасника бойових дій.