У Києві патрульна поліція затримала Алієва зі застосуванням наручників: що каже футболіст (відео)

Олександр Алієв / © скриншот з відео

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Колишній півзахисник «Динамо» та збірної України Олександр Алієв був затриманий у Києві патрульною поліцією під час водіння автомобіля Mercedes.

Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua. Зазначається, що футболіст нібито перебував у нетверезому стані.

Наразі невідомо, коли саме відбувались події, які показані на відео. Зазначено, що разом з ексфутболістом затримана білява жінка.

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Також вказано, що попередньо один з учасників конфлікту має російський паспорт.

Після інциденту Олександр Алієв вийшов на зв’язок та заперечив, що був у стані алкогольного сп’яніння. Футболіст повідомив, що «вже з усім розібрався».

Дата публікації 18:08, 12.04.25 Кількість переглядів 36 У Києві патрульна поліція затримала Алієва зі застосуванням наручників

40-річний Олександр Алієв після завершення кар’єри виступає за медіафутбольний клуб IGNIS. У 2023 році він отримав посвідчення учасника бойових дій.