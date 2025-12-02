ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
1 хв

У Києві палає квартира: що відомо (відео)

В одній з квартир будинку Києва сталася пожежа.

Стовп диму

Стовп диму

У Києві вдень 2 грудня спалахнула квартира на Мінській. На місце виїхали відповідні служби.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За даними ДСНС, займання сталося на 8-му поверсі. Рятувальники працюють на місці. Інформація про потерпілих уточнюється.

Раніше ми писали про те, що пожежа спалахнула у Києві на Оболоні.

«Вогонь спалахнув на останньому, дев’ятому, поверсі багатоповерхівки на вулиці Північна, 28. Площа пожежі — 20 квадратних метрів. Полум’я вже локалізовано, пожежники продовжують гасіння вогню. Поки інформація про постраждалих відсутня», — повідомили у ДСНС Києва

