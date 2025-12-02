У Києві палає квартира: що відомо (відео)

Стовп диму

Реклама

У Києві вдень 2 грудня спалахнула квартира на Мінській. На місце виїхали відповідні служби.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Дата публікації 15:51, 02.12.25 Кількість переглядів 4 У Києві палає квартира

За даними ДСНС, займання сталося на 8-му поверсі. Рятувальники працюють на місці. Інформація про потерпілих уточнюється.

Реклама

Раніше ми писали про те, що пожежа спалахнула у Києві на Оболоні.

«Вогонь спалахнув на останньому, дев’ятому, поверсі багатоповерхівки на вулиці Північна, 28. Площа пожежі — 20 квадратних метрів. Полум’я вже локалізовано, пожежники продовжують гасіння вогню. Поки інформація про постраждалих відсутня», — повідомили у ДСНС Києва