У Києві палає квартира: що відомо (відео)
В одній з квартир будинку Києва сталася пожежа.
У Києві вдень 2 грудня спалахнула квартира на Мінській. На місце виїхали відповідні служби.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
За даними ДСНС, займання сталося на 8-му поверсі. Рятувальники працюють на місці. Інформація про потерпілих уточнюється.
Раніше ми писали про те, що пожежа спалахнула у Києві на Оболоні.
«Вогонь спалахнув на останньому, дев’ятому, поверсі багатоповерхівки на вулиці Північна, 28. Площа пожежі — 20 квадратних метрів. Полум’я вже локалізовано, пожежники продовжують гасіння вогню. Поки інформація про постраждалих відсутня», — повідомили у ДСНС Києва