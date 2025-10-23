- Дата публікації
У Києві палали будинки та авто: Кличко і ДСНС уточнили наслідки атаки (фото)
Російські дрони пошкодили в Києві школу, дитсадок, синагогу та багатоквартирні будинки.
Наслідки атаки дронами на Київ у ніч проти 23 жовтня зафіксовані у Подільському, Оболонському та Деснянському районах. Там горіли житлові будинки та автомобілі, пошкоджені квартири, школа та дитсадок. Усі пожежі вже вдалося загасити.
Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Наслідки атаки на Київ
Подільский район
У Подільському районі горіли три житлові будинки. За різними адресами в кількох будинках вибуховою хвилею були пошкоджені вікна. У школі вибило понад 40 вікон. Частина вікон пошкоджена і в дитсадку. У дворах кількох житлових будинків горіли автомобілі. Уламки впали біля синагоги.
У ДСНС поінформували, що у Подільському районі вогнеборці загасили пожежу у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхівки та розташованих у дворі авто. Надзвичайники евакуювали мешканців. В одній з багатоповерхівок району частково була зруйнована покрівля та дві квартири на восьмому поверсі.
Через падіння уламків пошкоджений один із бізнес-центрів. Також надзвичайники згасили пожежу у складських будівлях за декількома адресами та загоряння двох машин у дворі п’ятиповерхівки.
Оболонський район
В Оболонському районі через збиття БпЛА вибуховою хвилею пошкоджені вікна в одному із житлових будинків.
Деснянський район
У Деснянському районі дрон влучив у 21-й поверх житлової двадцятичотириповерхівки. Минулося без детонації. За іншою адресою в цьому районі безпілотник влучив у недобудову.
Наразі відомо про сімох травмованих через атаку на Київ.
До ліквідації наслідків ворожих ударів були залучені понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки.
Нагадаємо, пізно ввечері 22 жовтня Київ зазнав атаки російських безпілотників, під час якої у місті лунали вибухи. Атака спричинила пошкодження у Подільському, Оболонському та Дніпровському районах. Серед цілей ворога опинилися житлові будинки, дитсадок та автомобілі.