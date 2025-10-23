ТСН у соціальних мережах

Київ
754
2 хв

У Києві палали будинки та авто: Кличко і ДСНС уточнили наслідки атаки (фото)

Російські дрони пошкодили в Києві школу, дитсадок, синагогу та багатоквартирні будинки.

Ірина Лаб'як
Пожежа в Києві внаслідок атаки російських дронів

Пожежа в Києві внаслідок атаки російських дронів / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Наслідки атаки дронами на Київ у ніч проти 23 жовтня зафіксовані у Подільському, Оболонському та Деснянському районах. Там горіли житлові будинки та автомобілі, пошкоджені квартири, школа та дитсадок. Усі пожежі вже вдалося загасити.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Наслідки атаки на Київ

Подільский район

У Подільському районі горіли три житлові будинки. За різними адресами в кількох будинках вибуховою хвилею були пошкоджені вікна. У школі вибило понад 40 вікон. Частина вікон пошкоджена і в дитсадку. У дворах кількох житлових будинків горіли автомобілі. Уламки впали біля синагоги.

У ДСНС поінформували, що у Подільському районі вогнеборці загасили пожежу у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхівки та розташованих у дворі авто. Надзвичайники евакуювали мешканців. В одній з багатоповерхівок району частково була зруйнована покрівля та дві квартири на восьмому поверсі.

Через падіння уламків пошкоджений один із бізнес-центрів. Також надзвичайники згасили пожежу у складських будівлях за декількома адресами та загоряння двох машин у дворі п’ятиповерхівки.

Оболонський район

В Оболонському районі через збиття БпЛА вибуховою хвилею пошкоджені вікна в одному із житлових будинків.

Деснянський район

У Деснянському районі дрон влучив у 21-й поверх житлової двадцятичотириповерхівки. Минулося без детонації. За іншою адресою в цьому районі безпілотник влучив у недобудову.

Наразі відомо про сімох травмованих через атаку на Київ.

До ліквідації наслідків ворожих ударів були залучені понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки.

У Києві палали будинки та авто: Кличко і ДСНС уточнили наслідки атаки (фото) (7 фото)

атака на Київ у ніч проти 23 жовтня_6 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Київ у ніч проти 23 жовтня_3 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Київ у ніч проти 23 жовтня_8 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Київ у ніч проти 23 жовтня_1 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Київ у ніч проти 23 жовтня_2 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Київ у ніч проти 23 жовтня_5 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Київ у ніч проти 23 жовтня_4 / © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, пізно ввечері 22 жовтня Київ зазнав атаки російських безпілотників, під час якої у місті лунали вибухи. Атака спричинила пошкодження у Подільському, Оболонському та Дніпровському районах. Серед цілей ворога опинилися житлові будинки, дитсадок та автомобілі.

754
