Київ
404
2 хв

У Києві озброєні чоловіки захопили в заручники таксиста: подробиці та фото

Поліцейські затримали обох правопорушників – 28-річних місцевих мешканців.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Машина таксі, яку захопили нападники

Машина таксі, яку захопили нападники / © Поліція Києва

У Києві двоє чоловіків пригрозили таксисту пістолетом та змусили його безкоштовно возити їх містом. Під час затримання вони погрожували поліцейському.

Про цей інцидент, який стався пізно увечері 24 грудня, повідомили у поліції Києва.

Як встановили правоохоронці, у Шевченківському районі столиці двоє чоловіків підійшли до водія таксі, який чекав пасажира в салоні автомобіля, сіли до його транспортного засобу та погрожуючи пістолетом змусили рушити з місця.

«Протягом тривалого часу водій був змушений їздити містом і виконувати вказівки нападників, які використовували автомобіль для власних справ. Близько опівночі, перебуваючи у районі Нивок, водій помітив екіпаж поліції та, скориставшись нагодою, звернувся до правоохоронців по допомогу», — розповіли у поліції.

Під час спілкування з поліцейськими один із «пасажирів» таксі погрожував застосуванням зброї, направивши пістолет у бік інспектора.

© Поліція Києва

© Поліція Києва

Поліцейські затримали обох правопорушників — 28-річних місцевих мешканців.

У одного із затриманих був пістолет, який вилучено та направлено на експертне дослідження.

© Поліція Києва

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини групою осіб).

Санкції статей передбачають покарання до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 грудня у Дарницькому районі Києва правоохоронці зупинили 48-річного водія Mitsubishi для перевірки. Чоловік раптово розпочав рух та здійснив наїзд на поліцейського.

