- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві оновили графіки відключення світла: що відомо
Світла в оселях киян не буде по дев’ять годин на добу і навіть більше.
Київ повертається до графіків відключень.
ДТЕК оприлюднив оновлення на 8 листопада.
Згідно з новим графіком, світла в оселях киян не буде по дев’ять годин на добу і навіть більше.
«У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями», — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: у низці областей запроваджені аварійні відключення.