Київ
284
У Києві оновили графіки відключення світла: що відомо

Світла в оселях киян не буде по дев’ять годин на добу і навіть більше.

Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Київ повертається до графіків відключень.

ДТЕК оприлюднив оновлення на 8 листопада.

Згідно з новим графіком, світла в оселях киян не буде по дев’ять годин на добу і навіть більше.

«У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Оновлений графік відключення світла у Києві 8 листопада / © ДТЕК

Оновлений графік відключення світла у Києві 8 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: у низці областей запроваджені аварійні відключення.

284
