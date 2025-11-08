У Києві оновили графіки відключення світла: що відомо

Відключення світла / © ТСН

Реклама

Київ повертається до графіків відключень.

ДТЕК оприлюднив оновлення на 8 листопада.

Згідно з новим графіком, світла в оселях киян не буде по дев’ять годин на добу і навіть більше.

Реклама

«У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Оновлений графік відключення світла у Києві 8 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: у низці областей запроваджені аварійні відключення.