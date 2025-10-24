У Києві оновили графік стабілізаційних відключень на 24 жовтня

Блекаут / © ТСН.ua

У столиці 24 жовтня діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії для всіх черг.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДТЕК.

Відключення заплановані у різні години залежно від черги споживачів. Зокрема, частина будинків залишатиметься без світла вранці та ввечері, інші — вдень або пізно ввечері.

Для черг 1.1, 1.2, 2.1 та 2.2 світло буде відсутнє з 07:00 до 12:00 та з 17:30 до 22:00 (для 2.2 — до 23:00)

Для 3.1 — з 11:00 до 15:00 та з 21:00 до 23:00

Для 3.2 — з 21:00 до 23:00

Для 4.1 — з 09:00 до 15:00 та з 21:00 до 23:00

Для 4.2 — з 11:00 до 15:00 та з 21:00 до 23:00

Для 5.1 та 5.2 — з 14:00 до 18:30

Для 6.1 — з 14:00 до 18:30

Для 6.2 — з 15:00 до 21:30

У ДТЕК наголошують, що графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. У разі оновлень компанія пообіцяла оперативно інформувати киян у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що російські удари по українській енергетичній системі, які тривають від 2022 року та були поновлені комбінованою атакою в ніч проти 22 жовтня, мають глибшу мету, ніж просто спричинити блекаут.