У Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці

Повітряна тривога у Києві

Увечері 8 січня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомили у КМВА.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників курсом на Київ зі сходу.

Згодом моніторингові канали повідомили про один російський дрон на Троєщині.

Нагадаємо, 8 січня у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти готуються до чергової масованої атаки по Україні, намагаючись використати похолодання як додатковий чинник тиску.

«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття», — заявив президент.