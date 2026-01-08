ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв
1 хв

У Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Повітряна тривога у Києві

Повітряна тривога у Києві / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері 8 січня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомили у КМВА.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників курсом на Київ зі сходу.

Згодом моніторингові канали повідомили про один російський дрон на Троєщині.

Нагадаємо, 8 січня у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти готуються до чергової масованої атаки по Україні, намагаючись використати похолодання як додатковий чинник тиску.

«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття», — заявив президент.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
