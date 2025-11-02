- Дата публікації
Київ
У Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Увечері в неділю, 2 листопада, у Києві було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили у КМДА.
«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Моніторингові канали пишуть про імовірний пуск російських ракет «Іскандер».
Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня українську столицю атакували ворожі ударні безпілотники.