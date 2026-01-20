- Дата публікації
У Києві оголосили повітряну тривогу: що летить на столицю
У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів, що рухаються у напрямку столиці.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА, які рухаються у напрямку міста.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Мешканців закликають терміново пройти до укриттів цивільного захисту та залишатися там до відбою.
За попередніми даними, у повітряному просторі України перебуває близько 40 безпілотників. Влада наголошує: під час тривоги важливо не ігнорувати сигнали та дотримуватися правил безпеки.
Слідкуйте за офіційними повідомленнями та не публікуйте в соцмережах інформацію про роботу ППО чи місця можливих вибухів.
