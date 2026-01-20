У Києві оголосили повітряну тривогу: що летить на столицю

Дрон / © tsn.ua

Реклама

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА, які рухаються у напрямку міста.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Мешканців закликають терміново пройти до укриттів цивільного захисту та залишатися там до відбою.

Реклама

За попередніми даними, у повітряному просторі України перебуває близько 40 безпілотників. Влада наголошує: під час тривоги важливо не ігнорувати сигнали та дотримуватися правил безпеки.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями та не публікуйте в соцмережах інформацію про роботу ППО чи місця можливих вибухів.

Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо.