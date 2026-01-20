ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2165
Час на прочитання
1 хв

У Києві оголосили повітряну тривогу: що летить на столицю

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів, що рухаються у напрямку столиці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА, які рухаються у напрямку міста.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Мешканців закликають терміново пройти до укриттів цивільного захисту та залишатися там до відбою.

За попередніми даними, у повітряному просторі України перебуває близько 40 безпілотників. Влада наголошує: під час тривоги важливо не ігнорувати сигнали та дотримуватися правил безпеки.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями та не публікуйте в соцмережах інформацію про роботу ППО чи місця можливих вибухів.

Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо.

Дата публікації
Кількість переглядів
2165
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie