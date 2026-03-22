У Києві оголосили повітряну тривогу: що летить

У столиці України в ніч проти 22 березня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомили офіційні джерела.

Зазначається, що в повітряному просторі зафіксовано рух БпЛА, у зв’язку з чим у Києві активовано сигнал тривоги. Мешканців міста закликають негайно пройти до найближчих укриттів та залишатися там до офіційного відбою.

Влада наголошує: ігнорування сигналів повітряної тривоги може становити пряму загрозу життю та здоров’ю.

Наразі деталі щодо можливих наслідків уточнюються. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Нагадаємо, 21 березня російські війська вдруге за день атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи, в одному з районів було зафіксовано задимлення.

За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок атаки було знеструмлено понад 47 тисяч абонентів. Частину споживачів уже вдалося заживити, інші залишаються без електропостачання до завершення відновлювальних робіт.

«В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням. В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею», — повідомив Федоров.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також внаслідок ранкового удару російського дрона по приватному будинку у Запоріжжі загинуло подружжя.

Про це повідомило «Суспільне», опублікувавши відео з місця трагедії. На кадрах видно, як собака загиблих не відходить від згарища, виє та намагається вирватися з повідця, щоб повернутися до місця, де були його господарі. Чотирилапого, який намагається дістатися до зруйнованого будинку, стримували люди.