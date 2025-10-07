- Дата публікації
- Київ
- 317
- 1 хв
У Києві оголосили повітряну тривогу: що летить
КМВА закликала мешканців не ігнорувати сигнали тривоги.
У Києві у вівторок, 7 жовтня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників з північного напрямку.
Про це повідомляє КМВА у Telegram.
«У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві впроваджують мобільні укриття для мешканців у місцях, де немає стаціонарних сховищ. Вимоги до таких укриттів тепер чітко визначені на державному рівні, а їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься кримінальними справами.