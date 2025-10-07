ТСН у соціальних мережах

Київ
317
1 хв

У Києві оголосили повітряну тривогу: що летить

КМВА закликала мешканців не ігнорувати сигнали тривоги.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Поітряна тривога

Поітряна тривога / © ТСН

У Києві у вівторок, 7 жовтня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це повідомляє КМВА у Telegram.

«У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві впроваджують мобільні укриття для мешканців у місцях, де немає стаціонарних сховищ. Вимоги до таких укриттів тепер чітко визначені на державному рівні, а їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься кримінальними справами.

