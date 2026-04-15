У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів

Дрон / © tsn.ua

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Мешканців столиці закликають негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Влада наголошує на необхідності дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повітряна тривога триває. Усіх просять залишатися в укриттях до відбою.

За даними місцевої влади, в області працюють сили протиповітряної оборони.

Громадян закликають дотримуватися інформаційної тиші та в жодному разі не фіксувати на фото чи відео роботу сил оборони, збиття повітряних цілей або місця їхнього падіння.

Наразі інформації про наслідки атаки або постраждалих не надходило. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про знеструмлення та можливе влучання по нафтобазі.

У ніч проти 15 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи одразу в кількох містах — у частині Армянська зникло світло, також повідомляють про можливий удар по нафтобазі.