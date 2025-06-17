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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки РФ

У Києві приспустять прапори на честь жертв обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки ракетного удару

Наслідки ракетного удару / © Associated Press

У вівторок, 18 червня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки, яка сталася 17 червня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram.

На знак скорботи державні прапори на всіх муніципальних установах столиці будуть приспущені. Киян, а також власників приватних та державних будівель закликають долучитися до жалоби, опустивши прапори на своїх об’єктах.

У вівторок по всьому місту заборонені будь-які розважальні заходи, включно з концертами, публічними святкуваннями та іншими масовими подіями розважального характеру.

Повідомляється, що у Дарницькому районі підтверджено загибель трьох осіб. Ще 114 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. У Солом’янському районі досі тривають пошуково-рятувальні роботи: під завалами можуть залишатися люди.

Місто продовжує ліквідовувати наслідки обстрілу. Рятувальники працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія обстріляла Київ, Одесу та Запоріжжя в ніч проти 17 червня. В цивільну інфраструктуру та будинки летіли дрони та ракети. В деяких районах «Шахеди» залітали просто в багатоповерхівки.

На Солом’янці атаковано дві багатоповерхівки. У цьому районі Києва сталося багато руйнувань через нічний обстріл.

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