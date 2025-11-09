- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 262
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві оголошено повітряну тривогу: жителів попереджають про загрозу балістичної атаки
Мешканців Києва закликають негайно перейти до найближчих укриттів.
У столиці пізно ввечері 9 листопада пролунала повітряна тривога через загрозу застосування РФ балістичного озброєння.
Про це повіомили в КМДА о 23:09.
Мешканців Києва закликають негайно перейти до найближчих укриттів і залишатися там до офіційного повідомлення про відбій.
Влада також закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже балістика має надзвичайно малий час підльоту, і навіть кілька секунд можуть бути вирішальними.
Нагадаємо, 9 листопада вже лунала повітряна тривога в Києві. Вдень також місту та іншим регіонам україни загрожувала балістика з північного сходу.