ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

У Києві оголошено повітряну тривогу: жителів попереджають про загрозу балістичної атаки

Мешканців Києва закликають негайно перейти до найближчих укриттів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві оголошено повітряну тривогу: жителів попереджають про загрозу балістичної атаки

© ТСН

У столиці пізно ввечері 9 листопада пролунала повітряна тривога через загрозу застосування РФ балістичного озброєння.

Про це повіомили в КМДА о 23:09.

Мешканців Києва закликають негайно перейти до найближчих укриттів і залишатися там до офіційного повідомлення про відбій.

Влада також закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже балістика має надзвичайно малий час підльоту, і навіть кілька секунд можуть бути вирішальними.

Нагадаємо, 9 листопада вже лунала повітряна тривога в Києві. Вдень також місту та іншим регіонам україни загрожувала балістика з північного сходу.

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie