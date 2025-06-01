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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві оголошено повітряну тривогу: що загрожує столиці

Існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Увечері в неділю, 1 червня, у Києві та Київській області було оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

У моніторингових каналах попереджають про ймовірний пуск ракет «Іскандер» або систем ППО С-300/С-400.

Як повідомлялося раніше, 1 червня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах.

Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3.

Нагадаємо, востаннє Росія атакувала Київщину безпілотниками та крилатими ракетами у ніч проти понеділка 26 травня.

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