У Києві оголошено повітряну тривогу: що відомо
Військові попередили про загрозу безпілотників для столиці.
У п’ятницю зранку, 10 квітня, у Києві оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки безпілотників.
Про це стало відомо з повідомлення Повітряних Сил ЗСУ і КМДА.
«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту», — наголосили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Повітряні сили попередили про дрони у напрямку столиці. Водночас, монітори інформують про реактивні БпЛА, а також російські БпЛА «Герань-2».
Нагадаємо, напередодні зранку повітряна тривога також охопила Київ через ймовірність російського ракетного удару. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння.