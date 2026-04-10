У Києві оголошено повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога в Києві. / © Associated Press

У п’ятницю зранку, 10 квітня, у Києві оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки безпілотників.

Про це стало відомо з повідомлення Повітряних Сил ЗСУ і КМДА.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту», — наголосили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Повітряні сили попередили про дрони у напрямку столиці. Водночас, монітори інформують про реактивні БпЛА, а також російські БпЛА «Герань-2».

Нагадаємо, напередодні зранку повітряна тривога також охопила Київ через ймовірність російського ракетного удару. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння.