У Києві оголошено повітряну тривогу: що відомо
У вівторок вдень, 24 березня, у Києві було оголошено повітряну тривогу. Існує загроза російських БпЛА.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
«У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», — наголошує місцева влада.
Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ уточнили, що безпілотники заходять у напрямку Києва з півночі. За даними моніторів, дрони летять по чотирьох напрямках. Кілька десятків БпЛА рухаються у напрямку столиці.
Зауважимо, після 11:00 стало відомо, що росіяни запустили близько 200 «Шахедів». Сотні дронів оточували Київ з різних боків. На Київщині підняли ППО, яка працювала по російських БпЛА. Зокрема, у Вишгородському районі від 11:02 оголошено тривогу.
Денна атака БпЛА
Повітряні сили наголосили, що атака російських ударних безпілотників триває. Велику кількість БпЛА фіксують на Сумщині, півночі Чернігівщини, півночі Полтавщини, півночі Херсонщини, півдні та сході Миколаївщини!