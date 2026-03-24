У Києві оголошено повітряну тривогу: що відомо

У вівторок вдень, 24 березня, у Києві було оголошено повітряну тривогу. Існує загроза російських БпЛА.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», — наголошує місцева влада.

Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ уточнили, що безпілотники заходять у напрямку Києва з півночі. За даними моніторів, дрони летять по чотирьох напрямках. Кілька десятків БпЛА рухаються у напрямку столиці.

Зауважимо, після 11:00 стало відомо, що росіяни запустили близько 200 «Шахедів». Сотні дронів оточували Київ з різних боків. На Київщині підняли ППО, яка працювала по російських БпЛА. Зокрема, у Вишгородському районі від 11:02 оголошено тривогу.

Денна атака БпЛА

Повітряні сили наголосили, що атака російських ударних безпілотників триває. Велику кількість БпЛА фіксують на Сумщині, півночі Чернігівщини, півночі Полтавщини, півночі Херсонщини, півдні та сході Миколаївщини!

Мапа тривог станом на 12:50 вівторка, 24 березня.