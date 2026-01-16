У Києві під час тривоги спрацювали сили ППО: що відомо

Люди у метро Києва. / © УНІАН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку п’ятниці, 16 січня, у Києві оголошено повітряну тривогу, яка тривала сім хвилин. Спрацювала ППО. Попередня тривога у столиці тривала від 23:53 до 00:10.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА та Повітряні сили.

«У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту», — наголосила місцева влада.

Реклама

Військові попереджали про безпілотник, який рухається з Чернігівщини у напрямку Київщини.

«БпЛА у напрямку Києва», — пізніше наголосили ПС.

Водночас моніторингові канали інформують про реактивний дрон.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у столиці працювали сили ППО по російських БпЛА.

Реклама

Нагадаємо, у Києві протягом останніх днів по кілька разів за добу лунають сирени. Росія атакує столицю "Шахедами" вдень, коли на вулицях було багато людей, які були змушені терміново йти до укриттів. Військовий експерт Ігор Романенко називає це «нарощуванням зусиль» і не виключає, що серед дронів були розвідники.