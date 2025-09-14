У Києві оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Повітряна тривога. / © Associated Press

Ввечері 14 вересня у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Про це повідомила місцева влада та Повітряні сили.

“У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА”, - йдеться у повідомленні КМВА.

Повітряні сили наголошують, що дрони в напрямку Києва рухаються з північно-східного напрямку. Моніторингові чати уточнюють: дрони рухаються до столиці з напрямку Броварів.

Мапа тривог станом на 21:45 неділі, 14 вересня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня російські дрони атакували Ніжин. У місті кілька разів лунали потужні вибухи. Сталися влучання БпЛА на двох підприємствах критичної інфраструктури. Окрім того, у центрі міста попадали уламки збитих “Шахедів”. Ніжин частково залишився без світла.