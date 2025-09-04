В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Повітряна тривога. / © Associated Press

Реклама

Вдень 4 вересня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Загалом “почервоніла” половина країни.

Про це стало відомо з мапи тривог та повідомлення Повітряних сил.

“Загроза застосування балістичного озброєння з півночі”, - повідомили військові.

Реклама

Зауважимо, раніше ПС попереджали про російський розвідувальний БпЛА на півночі Чернігівщини. Було залучено засоби для їх збиття. Військові наголошували, що “дані безпілотники можуть бути навідниками ворожих засобів ураження”.

Мапа тривог станом на 4 вересня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, під час цієї тривоги у Чернігові сталися вибухи. Місцева влада заявила про “приліт”. Було зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста, поблизу одного із блокпостів.