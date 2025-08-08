ТСН у соціальних мережах

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Військові попереджають про загрозу балістики.

Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © Associated Press

Зранку 8 серпня у Києві оголошено повітряну тривогу. “Почервоніли” також деякі області на півночі, сході та в центрі.

Про це стало відомо з мапи тривог та повідомлення ПС.

“Загроза застосування балістичного озброєння з східного напрямку”, - йдеться у повідомленні військових.

Зауважимо, що близько 09:00 сирени залунали у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Згодом тривога охопила й інші регіони. Зокрема, Київ та область.

Мапа тривог станом на 09:04.

Мапа тривог станом на 09:04.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. 

Нагадаємо, вночі 8 серпня РФ вдарила по Україні "Шахедами" і реактивними дронами. Загалом окупанти запустили 108 повітряних цілей, з яких вісім реактивних БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 82 безпілотники.

