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- Київ
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У Києві знову оголошено повітряну тривогу: що відомо
Сирени лунають через загрозу ударів балістикою.
Зранку 17 червня у Києві знову оголошено повітряну тривогу. Частково “почервоніли” також області на півночі, в центрі та сході.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку”, - наголосили військові.
Нагадаємо, пізно ввечері 16 червня у Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку БпЛА, а потім - через ракетну загрозу. Вона тривала майже дев’ять годин - до 06:06 17 червня. Перші вибухи пролунали після 21:00.
Втім, вже вночі росіяни атакували столицю не лише дронами, а й ракетами. Київ опинився під комбінованим ударом РФ. У різних районах міста сталися пожежі та виникли руйнування.