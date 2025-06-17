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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві знову оголошено повітряну тривогу: що відомо

Сирени лунають через загрозу ударів балістикою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Метро в Києві.

Метро в Києві. / © Associated Press

Зранку 17 червня у Києві знову оголошено повітряну тривогу. Частково “почервоніли” також області на півночі, в центрі та сході.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку”, - наголосили військові.

Мапа тривог станом на 08:00 вівторка, 17 червня.

Мапа тривог станом на 08:00 вівторка, 17 червня.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 червня у Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку БпЛА, а потім - через ракетну загрозу. Вона тривала майже дев’ять годин - до 06:06 17 червня. Перші вибухи пролунали після 21:00.

Втім, вже вночі росіяни атакували столицю не лише дронами, а й ракетами. Київ опинився під комбінованим ударом РФ. У різних районах міста сталися пожежі та виникли руйнування.

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