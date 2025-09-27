У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців закликають терміново прямувати в укриття

Дрон / © ТСН.ua

У Київ лунають сирени повітряної тривоги. Влада закликає всіх мешканців негайно спуститися до найближчих укриттів цивільного захисту та дотримуватися правил безпеки.

Уповноважені служби наголошують: не ігноруйте сигнали тривоги, залишайтеся в укриттях до офіційного повідомлення про відбій. Також важливо не знімати та не публікувати відео роботи сил протиповітряної оборони, щоб не розкривати позиції наших захисників.

Пам’ятайте: ваша безпека — понад усе. Уточнену інформацію про ситуацію в Києві повідомлятимуть офіційні джерела.