-
- Київ
- 210
- 1 хв
У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців закликають терміново прямувати в укриття
У Києві лунає повітряна тривога.
У Київ лунають сирени повітряної тривоги. Влада закликає всіх мешканців негайно спуститися до найближчих укриттів цивільного захисту та дотримуватися правил безпеки.
Уповноважені служби наголошують: не ігноруйте сигнали тривоги, залишайтеся в укриттях до офіційного повідомлення про відбій. Також важливо не знімати та не публікувати відео роботи сил протиповітряної оборони, щоб не розкривати позиції наших захисників.
Пам’ятайте: ваша безпека — понад усе. Уточнену інформацію про ситуацію в Києві повідомлятимуть офіційні джерела.