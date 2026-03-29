У Києві оголошено повітряну тривогу: яка причина
Жителів столиці закликають негайно пройти до укриттів та залишатись там до відбою.
У Києві зранку, 29 березня, оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ударів російськими дронами.
Про це повідомили в КМВА.
Повітряну тривогу в столиці оголосили через наближення ворожих БПЛА.
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що дрон тримає курс на столицю.
Жителів Києва закликають негайно пройти до укриттів та залишатись там до відбою.
Нагадаємо, від ранку 29 березня росіяни атакують Україну ударними “Шахедами”. Ворожі дрони фіксують у різних областях.
Також у Конотопі Сумської області російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста.