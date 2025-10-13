У Києві оголошено повітряну тривогу: яка причина

Повітряна тривога / © ТСН

БпЛА було зафіксовано на Київщині. Вони тримають курс на Бровари.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Також пуски корегованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів (КАБ) ворожою тактичною авіацією зафіксовано на Харківщину з півночі.

Відомо, що у Харкові РФ влучила по території медзакладу, попередньо — зруйновано господарчу споруду, повідомив міський голова Ігор Терехов. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Після вибухів у Харкові у частині міста зникло світло, повідомили наші кореспонденти. По місту вдарили КАБами, під атакою опинилися Салтівський і Слобідський райони.

Нагадаємо, днями у Києві та низці областей України 12 жовтня лунала повітряна тривога через загрозу ворожих БПлА.

Тоді, окрім столиці, загроза охопила декілька областей. Повітряна тривога лунала у Чернігівській, Київській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Луганській частині Дніпропетровської, Кіровоградської та Черкаської областях та А.Р. Крим.