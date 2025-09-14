- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка причина
Під час тривоги важливо знаходитись в укритті.
Вдень 14 вересня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї з північно-східного напрямку.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та на карті тривог у Telegram.
«Активна одна установка оперативно-тактичного ракетного комплексу „Іскандер-М“ на території Курської області, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.