Київ
198
1 хв

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка причина

Під час тривоги важливо знаходитись в укритті.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Вдень 14 вересня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї з північно-східного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та на карті тривог у Telegram.

«Активна одна установка оперативно-тактичного ракетного комплексу „Іскандер-М“ на території Курської області, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.

