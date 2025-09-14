У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка причина

Повітряна тривога / © ТСН

Вдень 14 вересня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї з північно-східного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та на карті тривог у Telegram.

«Активна одна установка оперативно-тактичного ракетного комплексу „Іскандер-М“ на території Курської області, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.