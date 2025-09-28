ТСН у соціальних мережах

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів: чути вибухи

Над столицею зафіксовано ударний БпЛА — працює ППО.

ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 28 вересня у Києві пролунала повітряна тривога. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про ворожий ударний безпілотник, який наближається до міста зі сторони Броварів.

Влада закликає киян терміново прямувати до укриттів та залишатися там до завершення повітряної тривоги. Сили ППО вже працюють над знищенням повітряної цілі.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Києві.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали зафіксували виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: можливий ракетний удар по Україні

