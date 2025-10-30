- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 533
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві оголошено І рівень небезпеки: в чому причина
Погода в столиці різко погіршується.
У Києві через різке погіршення погодних умов оголошено підвищений рівень небезпечності. Небезпечні метеорологічні явища очікуються не лише в самому місті, але й по всій території Київської області.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозами фахівців, небезпечні пориви вітру утримуватимуться у столичному регіоні майже дві доби.
«До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня пориви вітру 15-20 м/с», — йдеться у офіційному прогнозі.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на життєдіяльність регіону.
Через сильний вітер можливі ускладнення у роботі підприємств енергетичного комплексу, комунального господарства, а також ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Мешканців закликають бути обережними та триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила про потужне потепління, яке охопить Україну з 30 жовтня. За її прогнозом, тепла погода збережеться щонайменше до 2–4 листопада, а температура сягатиме +12…+16°С, на півдні — до +18°С. Водночас 1 листопада очікується короткочасне незначне зниження температури у північних і центральних областях.