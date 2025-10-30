У Києві оголошено І рівень небезпеки: в чому причина

Київ / © Associated Press

У Києві через різке погіршення погодних умов оголошено підвищений рівень небезпечності. Небезпечні метеорологічні явища очікуються не лише в самому місті, але й по всій території Київської області.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозами фахівців, небезпечні пориви вітру утримуватимуться у столичному регіоні майже дві доби.

«До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня пориви вітру 15-20 м/с», — йдеться у офіційному прогнозі.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на життєдіяльність регіону.

Через сильний вітер можливі ускладнення у роботі підприємств енергетичного комплексу, комунального господарства, а також ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Мешканців закликають бути обережними та триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев.

Попердження про метеорологічні явища / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила про потужне потепління, яке охопить Україну з 30 жовтня. За її прогнозом, тепла погода збережеться щонайменше до 2–4 листопада, а температура сягатиме +12…+16°С, на півдні — до +18°С. Водночас 1 листопада очікується короткочасне незначне зниження температури у північних і центральних областях.