791
1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога — що загрожує столиці

Загроза балістики спричинила повітряну тривогу в Києві та низці областей.

Віра Хмельницька
Повітряна тривога в Києві / © ТСН

У ніч проти 16 січня у Києві лунає повітряна тривога. Влада столиці закликає жителів пройти до укриттів.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — йдеться у повідомленні КМДА.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — повідомили Повітряні сили ЗС України.

Нагадаємо, надвечір 15 січня у Києві та низці областей вже лунала повітряна тривога. Тоді загрожували ворожі ударні безпілотники.

Сирени також лунали в низці інших регіонів.

791
