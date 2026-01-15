- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 791
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві оголошена повітряна тривога — що загрожує столиці
Загроза балістики спричинила повітряну тривогу в Києві та низці областей.
У ніч проти 16 січня у Києві лунає повітряна тривога. Влада столиці закликає жителів пройти до укриттів.
«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — йдеться у повідомленні КМДА.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — повідомили Повітряні сили ЗС України.
Нагадаємо, надвечір 15 січня у Києві та низці областей вже лунала повітряна тривога. Тоді загрожували ворожі ударні безпілотники.