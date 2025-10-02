ТСН у соціальних мережах

484
1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога — що загрожує

Загроза БпЛА — для Києва та низки областей, де оголошено тривогу.

Віра Хмельницька
У Києві оголошена повітряна тривога — що загрожує

повітряна тривога / © ТСН

У Києві пізно ввечері 2 жовтня оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє КМДА.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликає влада.

Повітряні Сили ЗС України повідомили, що столиці та низці областей України загрожують ворожі безпілотники.

«БпЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину», — йдеться у повідомленні.

Також ворожі безпілотники зафіксовано на Сумщині, Чернігівщині.

«Пуски КАБ на Донеччину», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Ніжин на Чернігівщині наразі немає електроенергії.

Медичні заклади та об’єкти критичної інфраструктури працюють на альтернативних джерелах живлення.

Раніше, 1 жовтня, через обстріл електропідстанції у Славутичі ЧАЕС опинилася у блекауті, який тривав понад три години.

484
