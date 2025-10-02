- Дата публікації
У Києві оголошена повітряна тривога — що загрожує
Загроза БпЛА — для Києва та низки областей, де оголошено тривогу.
У Києві пізно ввечері 2 жовтня оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє КМДА.
«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликає влада.
Повітряні Сили ЗС України повідомили, що столиці та низці областей України загрожують ворожі безпілотники.
«БпЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину», — йдеться у повідомленні.
Також ворожі безпілотники зафіксовано на Сумщині, Чернігівщині.
«Пуски КАБ на Донеччину», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у місті Ніжин на Чернігівщині наразі немає електроенергії.
Медичні заклади та об’єкти критичної інфраструктури працюють на альтернативних джерелах живлення.
Раніше, 1 жовтня, через обстріл електропідстанції у Славутичі ЧАЕС опинилася у блекауті, який тривав понад три години.