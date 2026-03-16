Повітряна тривога / © tsn.ua

У Києві пізно ввечері 16 березня оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили в КМДА.

Там закликали всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту і нагадали мапа укриттів.

«агроза ударних ворожих БпЛА на Київщині», — повідомили Повітряні сили ЗС України.

Нагадаємо, армія РФ вчергове атакувала Київ дронами вранці 16 березня.

Наслідки ворожих ударів зафіксовані у трьох районах столиці.

Також уламки впали на Майдані Незалежності. Водночас під час тривоги працівники ТЦК та СП разом із поліцією перекривали Броварський проспект.

Військовий оглядач і майор у відставці Олексій Гетьман заявив, що у випадку із падінням уламків російського дрона «Ланцет», щод «штучний інтелект» у цьому разі не варто сприймати буквально.