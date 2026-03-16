У Києві оголошена повітряна тривога — що відомо
Є інформація про загрозу БпЛА в Києві та області.
У Києві пізно ввечері 16 березня оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили в КМДА.
Там закликали всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту і нагадали мапа укриттів.
«агроза ударних ворожих БпЛА на Київщині», — повідомили Повітряні сили ЗС України.
Нагадаємо, армія РФ вчергове атакувала Київ дронами вранці 16 березня.
Наслідки ворожих ударів зафіксовані у трьох районах столиці.
Також уламки впали на Майдані Незалежності. Водночас під час тривоги працівники ТЦК та СП разом із поліцією перекривали Броварський проспект.
Військовий оглядач і майор у відставці Олексій Гетьман заявив, що у випадку із падінням уламків російського дрона «Ланцет», щод «штучний інтелект» у цьому разі не варто сприймати буквально.