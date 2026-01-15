- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 791
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей повітряна тривога: що відомо
Через ризик застосування ворогом дронів жителям Києва слід перебувати у безпечних місцях.
У Києві зранку 15 січня пролунала повітряна тривога. Є загроза ударних дронів.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Як інформують ПС ЗСУ, дрон повз Київське водосховище летить курсом на Вишгород.
Також відомо, що на Київщині працює ППО.
Мешканців просять негайно пройти до укриття і залишатися там до відбою.
Згодом з’явилася загроза балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — повідомляють повітряні сили.
«Почервоніли» такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Миколаївська
Одеська
Кіровоградська
Дніпропетровська
Черкаська
Вінницька
Житомирська
Пізніше стало відомо, що у Миколаєві та Києві пролунали вибухи.
Нагадаємо, вночі 15 січня Росія атакувала Київ.
«У Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок», — поінформував голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.