У Києві оголошена повітряна тривога — що відомо
Над столицею зафіксували російський дрон.
У Києві вкотре за вечір 7 жовтня, а саме о 23:15 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили в КМДА.
“Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту”, - закликала влада.
Як повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко, над столицею зафіксували ворожий дрон.
О 23:35 пролунав відбій повітряної тривоги в Києві.
Зазначимо, що 7 жовтня рух ворожих БпЛА зафіксували не лише над столицею, а й у низці областей.
Зокрема, у Херсоні було чутно вибухи, про що повідомляли містяни.