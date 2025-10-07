ТСН у соціальних мережах

Київ
212
У Києві оголошена повітряна тривога — що відомо

Над столицею зафіксували російський дрон.

Віра Хмельницька
Повітряна тривога / © ТСН

У Києві вкотре за вечір 7 жовтня, а саме о 23:15 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили в КМДА.

“Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту”, - закликала влада.

Як повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко, над столицею зафіксували ворожий дрон.

О 23:35 пролунав відбій повітряної тривоги в Києві.

Зазначимо, що 7 жовтня рух ворожих БпЛА зафіксували не лише над столицею, а й у низці областей.

Зокрема, у Херсоні було чутно вибухи, про що повідомляли містяни.

212
