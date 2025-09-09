ТСН у соціальних мережах

Київ
360
1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога: що відомо

Під час тривоги необхідно перебувати в укриттях.

Наталія Магдик
Наталія Магдик
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві у вівторок, 9 вересня, оголошено повітряну тривогу через безпілотник.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації у Telegram.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», йдеться у повідомленні.

Міська влада також нагадала мешканцям та гостям столиці про необхідність заздалегідь ознайомитися з мапою укриттів, аби знати найближчі безпечні місця під час повітряної небезпеки.

Як повідомляють моніторингові канали, реактивний БпЛА на межі Чернігівщини та Київщини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психолог Олексій Удовенко пояснив причину, чому українці припинили ходити до укриттів. Виявилось, що мозок звикає до сирен і ігнорування укриттів — це не байдужість, а захисна реакція психіки.

