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- Київ
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У Києві оголошена повітряна тривога: що відомо
Повітряну тривогу оголошено через загрозу ударних БпЛА.
У неділю, 8 червня, у Києві станом на 22:45 оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністраія у Telegram.
“У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Якщо є проблеми з доступом до укриття, або звернення через „Київ Цифровий“ залишилося без відповіді, повідомте про це в @KyivShelterBot”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ворожі безпілотники з'явилися у небі над Київщиною. У регіоні працють сили ППО.