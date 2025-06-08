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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1029
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1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога: що відомо

Повітряну тривогу оголошено через загрозу ударних БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У неділю, 8 червня, у Києві станом на 22:45 оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністраія у Telegram.

“У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Якщо є проблеми з доступом до укриття, або звернення через „Київ Цифровий“ залишилося без відповіді, повідомте про це в @KyivShelterBot”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворожі безпілотники з'явилися у небі над Київщиною. У регіоні працють сили ППО.

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