- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 316
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві оголошена повітряна тривога: яка загроза
Київ — загроза застосування ворожих БпЛА.
У Києві у понеділок, 26 січня, станом на 14:08 оголошена повітряна тривога!
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Тривогу оголосили через загрозу ворожих безпілотників.
«Київ — загроза застосування ворожих БпЛА», — йдеться у повідомленні Пвітряних сил у Telegram.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ 24 січня одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення.