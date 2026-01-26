ТСН у соціальних мережах

Київ
316
1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога: яка загроза

Київ — загроза застосування ворожих БпЛА.

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві у понеділок, 26 січня, станом на 14:08 оголошена повітряна тривога!

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Тривогу оголосили через загрозу ворожих безпілотників.

«Київ — загроза застосування ворожих БпЛА», — йдеться у повідомленні Пвітряних сил у Telegram.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ 24 січня одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення.

